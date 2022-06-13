Prens Harry, yeniden Kraliyet Ailesi'ne dönebilir

Bir Kraliyet uzmanı, Kate ve William üzerinde baskı oluştuğunu söyledi. Baskının hafifletilmesi için Harry'ye ihtiyaç duyulabileceğine dikkat çekildi.

Eşi Meghan Markle ile birlikte 2020'de İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry, eleştiri oklarını üzerine çekmişti.

Çift, bazı açıklamalarıyla Kraliyet'i kızdırırken, o günden beri konuşulmaya devam eden Harry ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Prens Harry'nin, Cambridge Dükü Prens William ve Düşesi Kate Middleton'ın üzerindeki baskıyı hafifletmek için aileye geri dönmesinin gerekebileceği öne sürüldü.

Kraliyet'e geri dönüş gündemde

Kraliyet Uzmanı Tina Brown, monarşinin şu anki şeklinin “biraz iskelet gibi" göründüğünü söyledi.

Harry ve Meghan çifti, çocuklarıyla birlikte Kraliçe Elizabeth'in Platinum Jübile kutlamalarına katılmak üzere kısa bir süreliğine İngiltere'ye dönmüştü.

Kate ve William üzerinde baskı var

Independent'ın aktardığına göre, Brown, "Herkesin varis Charles'a, William ve Kate'e odaklanmasını sağlamak için büyük bir çaba olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuda çok baskı var.

Bence şu anda Kate ve William üzerinde hem Harry hem de Prens Andrew'un boşluğunu doldurma konusunda aşırı bir baskı var.

"Harry'ye ihtiyaç duyacaklarını düşünüyorum"



Belli bir noktada Harry'ye ihtiyaç duyacaklarını düşünüyorum, özellikle de Kraliçe öldükten sonra, çünkü o (Harry) bir değer." ifadelerini kullandı.