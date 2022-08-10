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    Prens William ve Düşes Kate Middleton'ın havalimanı menüsü

    Dünyanın yakından takip ettiği çiftlerden Prens William ve Düşes Kate Middleton, kendilerine havalimanında ziyafet verdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 15:29
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    Prens William ve Düşes Kate Middleton'ın havalimanı menüsü

    Evliliklerinin 11. yılını kutlayan Prens William ve Düşes Kate Middleton arasında geçtiğimiz günlerde, evliliklerinin yolunda gitmediği hatta prensin düşese ihanet ettiği konuşuluyordu.

    Ünlü çift adeta bu iddiaları yalanlarcasına yapacakları seyahat öncesi havalimanındaki özel alanda kendilerine ziyafet çekti.

    Gizli alanda yediler

    İngiltere'deki Heathrow Havaalanı'nda Terminal 5 adında gizli bir alan bulunuyor. Ünlü şef Jason Atherton tarafından yapılan yemeklerin servis edildiği bu alanda oldukça önemli kişilere hizmet veriliyor.

    Havaalanında bağımsız bir bina olarak tasarlanan Terminal 5'in içerisinde birbirinden şık mağazalar, restoranlar ve lüks dinlenme salonları bulunuyor.

    Devlet başkanlarından dünyaca ünlü yıldızlara kadar pek çok ismin ağırlandığı bu yerde konukları kapıda karşılayan görevliler, uçuş anına kadar en iyi hizmeti verebilmek adına onlara eşlik ediyor. Geçtiğimiz günlerde İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde isimleri Prens William ve eşi Kate Middleton da Terminal 5'te keyif yaptı.

    Özel uşak var

    İddiaya göre Cambridge dükü ve Cambridge düşesine iki saat süren bir yemek ziyafeti verildi. Bu esnada kendilerine özel bir uşak hizmet etti. Prens William ve Kate Middleton'un yemek yedikleri salonun duvarında asılı olan Kraliçe Elizabeth portresi ise dikkat çekti.

    72 bin TL tuttu

    Çiftin 3 bin 300 sterlin (yaklaşık 72 bin lira) tutan menüsünde tercih ettikleri yemekler ise şu şekilde: Kerevizli lahana salatası, baharatlı çipura, buğulanmış levrek ve ızgara tavuk.

    Prens William ve Düşes Kate Middleton ın havalimanı menüsü #1


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