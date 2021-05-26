Prens William ve Kate Middleton mutfakta: Hint yemekleri pişirdiler

Prens William ve Kate Middleton, İskoçya'yı ziyaret ediyor. İkili ziyaret sırasında mutfağa girdi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin taht varislerinden birisi olan Prens William, eşiyle birlikte seyahatlerine devam ediyor. İkili pandemi nedeniyle ara verdikleri gezilere hız verirken, İskoçya'yı birlikte ziyaret ediyorlar. Çift, ziyaret sırasında mutfağa girip yemek yaptı, o anlar objektfilere yansıdı.

HİNT YEMEĞİ PİŞİRDİLER

Prens William ve Kate, ziyaretleri sırasında Sih Topluluğu ile birlikte yemek yaptı. Sih Topluluğu, kadınlara yardım etmek amacıyla kurulan bir organizasyon. Burayı ziyaret eden ikili, Hint ekmeği pişirdi.





YEMEK PAKETLEDİLER

Prens William ve eşi, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yemeklerin paketlenmesine de yardımcı oldu. Kraliyet çifti, uyuşturucu bağımlılarına yardım eden bir merkezi de ziyaret etti.



