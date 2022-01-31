Prens William ve Kate Middleton, taşınma kararı aldı

Kraliyet çifti, çocukları için yeni yere taşınmayı gündemlerine aldı.

Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton, çocuklarıyla birlikte taşınmaya karar verdi.

Berkshire'a taşınmayı planlayan çift, ülkede sakin bir hayata başlamak istiyor.

WINDSOR PLANLARI

Şu anda vakitlerini Londra'daki evleri Kensington Sarayı ile Norfolk'taki hafta sonu evleri Amner Hall arasında geçiren Cambridge Dükü ve Düşesi, Windsor'a taşınmayı planlıyor.

ÇOCUKLARINI BÜYÜTECEKLER

Telegraph'ın haberine göre, çift, söz konusu yeri "çocuklarını büyütmek için mükemmel bir yer" olarak görüyor.

William ve Kate'in, George, Charlotte ve Louis adında üç çocuğu bulunuyor.

AİLELERİNE DAHA YAKIN OLACAKLAR

Taşınmayla birlikte ailenin, hem Kraliçe 2'nci Elizabeth'e hem de Kate'in Bucklebury'deki ebeveynlerine daha yakın olacağı belirtildi.