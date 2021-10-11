Rami Malek: Kurye olduğum zamanlarda pizza kutularına resmimi koyuyordum

Mr. Robot adlı dizi ile adından sıkça söz ettiren ABD'li oyuncu Rami Malek, pizza kuryesi olarak çalıştığı zamanlarda pizza kutularına, fotoğraflarını koyduğunu söyledi.

Amerikalı oyuncu ve yapımcı Rami Malek, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Malek, 20'li yaşlarındayken pizza kuryesi olarak çalıştığını ama hayalinin oyunculuk olduğunu dile getirdi. Bilinmeyenlerini anlatan oyuncu, keşfedilmek için tercih ettiği ilginç yöntemi de seyircilerle paylaştı.

Eski yıllara dönen Malek, dağıtımını yaptığı pizza kutularına, çektirdiği ve toplu halde bastırdığı fotoğraflarını da iliştirdiğini anlattı. Malek, uzun süre bu fotoğraflara hiçbir geri dönüş alamadığını da belirtti.

"KAYBEDECEK BİR ŞEYİM YOKTU"

Bu ısrarını sürdürdüğünü ifade eden ünlü oyuncu, "Kaybedecek bir şeyim yoktu." dedi. Malek, ucuza geldiği için 500 tane bastırdığı bu fotoğrafların 420 tanesinin de kendisinde olduğunu belirtti. Uzun süre kimsenin kendisini aramadığını belirten Malek, sonunda bir reklam filmi için arandığını da sözlerine ekledi.

ÇABASININ ETKİLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ünlü aktör, kendisini arayan cast direktörü kadına bir görüşme ya da oyuncu seçimine katılmak için ısrar ettiğini anlattı. Onu arayan Mara Casey ile daha sonra da bir süre çalışan Malek, o ilk görüşmede Casey'e Warner Bross stüdyolarına 15 dakika uzaklıkta olduğunu söylediğini aktardı.

Sonunda isteğine bir adım daha yaklaştığını belirten Malek, bu ısrarlı çabasının sonunda 2004 yılında yayınlanmaya başlayan "Gilmore Girls" adlı dizinin bir bölümünde küçük bir rol aldığını anlattı.