Reha Muhtar, velayet kararıyla ilgili konuştu

Velayet kararı sonrası Reha Muhtar sessizliğini bozdu.

Oyuncu Deniz Uğur’un, eski eşi Reha Muhtar’ın çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştuç

Geçici velayet davasında mahkeme, kızları M.D.M.’nin 2 ay süreyle geçici velayetini anne Deniz Uğur’a verdi. Bu karar sonrası Reha Muhtar, hakkında çıkan şiddet iddialarıyla ilişkin sessizliğini bozdu.

Reha Muhtar konuyla ilgili şunları söyledi:

Velayet kavgası

“15 gündür çocuklarım mobbing altında, bana gösterilmiyor. Deniz Mina’nın ilk ifadesinde şiddet iddiası yok. 14 gün sonra böyle bir ifade veriyor. Poyraz’ın tüm mobbing’e rağmen ‘Babamla mutluyum’” diyor.”

"Oğlumu kaçırdı"

Velayeti hala kendisinde olan oğlunun annesi tarafından kaçırıldığını da iddia eden Muhtar, “Oğlum, 4 özel korumayla adliyeden kaçırılıyor. Çocuğumu vermiyorlar. Deniz Uğur hakkında hapis cezası için Cumhuriyet Savcısı’na başvuruda bulundum” dedi.