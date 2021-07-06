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    Reyhan Karaca Photoshop'u abarttı

    Türk pop müziğinin önemli isimlerinden, şarkılarıyla bir döneme damga vurmayı başaran Reyhan Karaca, son paylaşımıyla görenleri şaşkına çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 12:39
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    Reyhan Karaca Photoshop'u abarttı

    1997 yılında çıkardığı ikinci albümde yer alan 'Sevdik Sevdalandık' şarkısıyla çıkış yapan Reyhan Karaca, sosyal medyada yayınladığı bir pozuyla magazin gündemine geldi.

    50 YAŞINDA

    340 bin takipçisi bulunan Instgaram hesabından pozlarını yayınlayan 50 yaşındaki şarkıcı, fotoğrafına yaptığı photoshop'la gündem oldu.

    Takipçilerinden Reyhan Karaca'ya gelen yorumlardan bazıları şöyle:

    "Reyhan Karaca ya gerçekten fark etmedi ya da konuşulsun diye yapıyorlar."

    "Bu kim tanımıyorum bile."

    "Bu aralar gündeme gelmenin en hızlı yolu fitre."

    "Kızı galiba."

    "Photoshop yapmasaydınız keşke."

    Reyhan Karaca Photoshop u abarttı #1Reyhan Karaca Photoshop u abarttı #2

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