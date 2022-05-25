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    Reynmen benzine ödediği paraya isyan etti

    Lüks cipinin deposunu dolduran fenomen Reynmen, ödediği tutara sitem etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 07:52
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 08:03
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    Reynmen benzine ödediği paraya isyan etti

    Sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Ünlü fenomen, lüks cipini benzin alırken ödediği tutara sitem etti.

    2 bin 150 ödedi

    Benzin fiyatlarına gelen zamların ardından deposunu dolduran Reynmen, 2 bin 150 TL ödedi. Tutarı Instagram hesabından paylaşan fenomen, "Ben sadece benzin almak istemiştim" diyerek sitem etti.

    Reynmen benzine ödediği paraya isyan etti #1

    "Çok garipsiniz"

    Paylaşımının kısa sürede gündem olmasının ardından eleştirilen Reynmen, bu sefer de Instagram hesabından video yayınlayarak tepkilere cevap verdi. Lüks aracı için "Aslan besliyorsan yemini düşünmeyeceksin" eleştirilerine cevap veren fenomen, paylaştığı videoda "Ne aslanı ne yemi... Arabaya mazot aldık mazot. Başlarım aslanına da yemine de. Bu ne ya? Bu durumun benim paramın olup olmamasıyla hiçbir alakası yok. Eğer bir şey pahalıysa pahalı demek... of ne anlatıyorum a.. ya. Çok garipsiniz inanamıyorum ya. Benzin 22-23 TL olmuş artık bırakın komplekslerinizi... Benzin fiyatına pahalı dedim diye alınacaksam alsınlar ya. Yaşanan her şey komik" şeklinde konuştu.

    Reynmen benzine ödediği paraya isyan etti #2


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