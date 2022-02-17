Reynmen: Kazanıyorum, harcıyorum

Giyim tarzı, kolyeleri, saatleri ve arabalarıyla konuşulan şarkıcı ve YouTuber Reynmen, son olarak Nişantaşı'nda milyonluk aracıyla görüntülendi.

'Derdim Olsun', 'Ela' ve 'Leila' şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan Reynmen, City’s Nişantaşı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde annesi Nesibe Aktaş’ın gasbedilmesi hakkında ne düşündüğü sorulan Reynmen, "Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Beni de yoruyor başkalarını da yormasın."dedi.

"KAZANIYORUM, HARCIYORUM"

Milyonluk arabası dikkat çeken Reynmen, alışveriş yapmayı sevdiğini belirterek "Kazanıyorum, harcıyorum. Alışveriş motivasyon oluyor" ifadelerini kullandı.

Reynmen'in aracının 3 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.