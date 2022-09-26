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    Reynmen sevgilisiyle ilk Londra'da görüntülendi

    Emire Cansu Kurtaran, şarkıcı Reynmen ile Londra'da aşk tatili yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 15:06
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    Reynmen sevgilisiyle ilk Londra'da görüntülendi

    Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı 'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, yeni bir aşka yelken açtı.

    Türkiye güzeli

    Reynmen, eski Miss Turkey finalistlerinden Emire Cansu Kurtaran ile Londra sokaklarında samimi bir şekilde görüntülendi.

    Okuyor

    Reynmen'in hayranları o anları cep telefonuyla görüntüledi. Miss Turkey 2017 finalistlerinden olan Emire Cansu Kurtaran, İngiltere'de üniversite okuyor.

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    Reynmen sevgilisiyle ilk Londra da görüntülendi #5


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