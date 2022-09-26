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- Reynmen sevgilisiyle ilk Londra'da görüntülendi
Reynmen sevgilisiyle ilk Londra'da görüntülendi
Emire Cansu Kurtaran, şarkıcı Reynmen ile Londra'da aşk tatili yapıyor.
- Haber Merkezi
- 26.09.2022 - 15:02
- Güncelleme : 26.09.2022 - 15:06
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı 'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, yeni bir aşka yelken açtı.
Türkiye güzeli
Reynmen, eski Miss Turkey finalistlerinden Emire Cansu Kurtaran ile Londra sokaklarında samimi bir şekilde görüntülendi.
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Reynmen'in hayranları o anları cep telefonuyla görüntüledi. Miss Turkey 2017 finalistlerinden olan Emire Cansu Kurtaran, İngiltere'de üniversite okuyor.