Reynmen'e 3 milyon 894 bin liralık icra takibi

Reynmen'e 3 milyon 894 bin liralık icra takibi

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'a pandemi nedeniyle iptal edilen konserleri için aldığı parayı geri ödemediği gerekçesiyle 3 milyon 894 bin 378 liralık icra takibi başlatıldı.

Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Reynmen bu kez icra takibiyle konuşuluyor.

Konser karşılığı para alan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş, pandemi nedeniyle konserler iptal edilince sahneye çıkamadı.

Paranın iadesini isteyen organizasyon şirketi, ücreti geri alamayınca icra takibi başlattı.

Riba Events adlı organizasyon şirketinin sahibi Rıza Cerit, 23 Eylül 2019’da 500 bin Euro karşılığı 10 konserlik turne anlaşması yaptığı Reymen’e dava açmıştı. Cerit, Reynmen’e 200 bin Euro ödeme yapıldığını ancak pandemi nedeniyle konserler gerçekleşmeyince parayı geri istedikleri halde alamadıklarını açıkladı.

En yüksek faizle ödeyecek

Davayla ilgili iddialara göre mahkeme yargılama masraflarının ve 200 bin Euro'nun yıllık dövize uygulanan en yüksek faiziyle Rıza Cerit’e ödenmesine karar verdi. Cerit, avukatı Eda Salman aracılığıyla 3 milyon 894 bin 378 TL’lik icra takibi başlattı.

7 gün içinde ödeme yapması gerekiyor

Reynmen tebligat eline ulaştıktan 7 gün içerişinde ödeme yapmak zorunda. Ödeme yapılmadığı sürece tutarının miktarı da artacak.