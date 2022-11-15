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    Reynmen'in tepkisi gündem oldu

    Sosyal medya fenomeni Reynmen, İstiklal'deki hain saldırı sonrası yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 09:21
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    Reynmen'in tepkisi gündem oldu

    İstanbul'da dün hain bir saldırı gerçekleşti. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

    Bombayı bıraktığı belirlenen terörist, gözaltına alınırken kaçış anı ve yakalandığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

    Paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla sık sık gündem olan sosyal medyada Reynmen lakabını kullanan Yusuf Aktaş, bu kez geçtiğimiz gün İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain saldırının ardından attığı tweet'le gündeme geldi.

    "Bizden bir cacık olmaz"

    Reynmen, "Çok özür dileyerek, eğer dün üzülüp bugün g.t oynatıyorsanız bizden bi cacık olmaz. Yas da mı tutamıyoruz artık, yazık bize." diyerek eğlenceli paylaşım yapanlara tepki gösterdi.

    Reynmen in tepkisi gündem oldu #1

    Reynmen in tepkisi gündem oldu #2


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