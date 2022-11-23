Reza Zarrab ile Hadise'nin mesajları dava dosyasında yer aldı

Geçtiğimiz yıldan beri konuşulan ünlü şarkıcı Hadise ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı.

Evlilik bitti

O dönem Gündeş'in 11 yıllık evliliğinin “O Ses Türkiye”de birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise yüzünden bittiği iddia edilmişti.

Amerika'da tatil iddiası

Reza Zarrab’ın Gündeş’le evliyken Hadise’yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika’da tatil yaptıkları iddiası yer almıştı.

Ebru'nun fotoğraflarını silmişti

Bu iddiaları yalanlayan Hadise, yayın yasağı çıkarıp dava açacağını belirtmişti. O dönem Kaan Yıldırım’la birlikte olan Hadise, sosyal medya hesaplarından Ebru Gündeş’le olan fotoğraflarını silmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hadise’nin Reza Zarrab’ın aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika’da olan iş insanıyla WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı iddiası gündeme geldi.

"Kaan’ı rahatlatmak için yaptım"

Dava dosyasına giren yazışmalarda Reza Zarrab’ın “Beni de bitirdin kendini de” diye sitem ettiği Hadise, “Seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim. Kaan’ı rahatlatmak için yaptım. Zan altında kaldım, mecburdum. Bana lütfen saldırma” dediği öğrenildi.

"Resim de varmış"

Hadise’nin “Resim de varmış” diyerek Reza Zarrab’ı uyardığı ve ikisini Amerika’da sahilde el ele yürürken gösteren fotoğraf karesinin de dava dosyasında olduğu iddia edildi.