Ricky Martin, eski menajeriyle mahkemelik oldu

Ricky Martin, eski menajeri Rebecca Drucker ile davalık oldu.

50 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin’in başı eski menajeri Rebecca Drucker ile derde girdi.

"3 milyon dolar borcu var"

Martin'in 2014-2018 ve 2020-2022 yıllarında beraber çalıştığı Drucker, şarkıcının kendisine 3 milyon dolar değerinde komisyonu ödemediğini iddia etti.

Grammy ödüllü şarkıcının, menajeri tehdit ettiği ve susması için bazı belgeler imzalatmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Geçmişte dikkatsizce davranan ve yanlış hareketler yapan Ricky Martin'i koruduğunu belirten menajer, onu hep arkadaşı olarak gördüğünü ifade etti.

Dubai'yi olayı

Menajerin mahkemeye verdiği ifadede "toksik iş ortamı"nı işaret eden bazı olaylara yer verilirken, 2018 yılında Martin ve temsilcisi Jose Vega arasında Dubai’de yaşanan bir olaya da atıfta bulunuldu.

Tehdit etti

Eğer şarkıcı uzlaşma yoluna gitmezse menajerin avukatları, ellerinde bazı kanıtlar olduğunu ve adım atmaktan çekinmeyecekleri belirtti.

Konuşmak için can atıyor

Menajerin “Şarkıcının kariyerini sona erdirebilecek nitelikte” kanıtları olduğunu iddia etmesi ise soru işaretleri uyandırdı.

Rebecca Drucker'in ifadelerinin buzdağının yalnızca görünün kısmı olduğu, jüri karşısında konuşmak için can attığını da belirtildi.

İsveçli ressamla evli

2018'den bu yana Suriye doğumlu İsveçli ressam Jwan Yosef ile evli olan 49 yaşındaki şarkıcının taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört tane çocuğu bulunuyor.