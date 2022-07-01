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    Ricky Martin, eski menajeriyle mahkemelik oldu

    Ricky Martin, eski menajeri Rebecca Drucker ile davalık oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 07:49
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 07:55
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    Ricky Martin, eski menajeriyle mahkemelik oldu

    50 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin’in başı eski menajeri Rebecca Drucker ile derde girdi.

    "3 milyon dolar borcu var"

    Martin'in 2014-2018 ve 2020-2022 yıllarında beraber çalıştığı Drucker, şarkıcının kendisine 3 milyon dolar değerinde komisyonu ödemediğini iddia etti.

    Grammy ödüllü şarkıcının, menajeri tehdit ettiği ve susması için bazı belgeler imzalatmaya çalıştığı ileri sürüldü.

    Geçmişte dikkatsizce davranan ve yanlış hareketler yapan Ricky Martin'i koruduğunu belirten menajer, onu hep arkadaşı olarak gördüğünü ifade etti.

    Dubai'yi olayı

    Menajerin mahkemeye verdiği ifadede "toksik iş ortamı"nı işaret eden bazı olaylara yer verilirken, 2018 yılında Martin ve temsilcisi Jose Vega arasında Dubai’de yaşanan bir olaya da atıfta bulunuldu.

    Ricky Martin, eski menajeriyle mahkemelik oldu #1

    Tehdit etti

    Eğer şarkıcı uzlaşma yoluna gitmezse menajerin avukatları, ellerinde bazı kanıtlar olduğunu ve adım atmaktan çekinmeyecekleri belirtti.

    Konuşmak için can atıyor

    Menajerin “Şarkıcının kariyerini sona erdirebilecek nitelikte” kanıtları olduğunu iddia etmesi ise soru işaretleri uyandırdı.

    Rebecca Drucker'in ifadelerinin buzdağının yalnızca görünün kısmı olduğu, jüri karşısında konuşmak için can attığını da belirtildi.

    İsveçli ressamla evli

    2018'den bu yana Suriye doğumlu İsveçli ressam Jwan Yosef ile evli olan 49 yaşındaki şarkıcının taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört tane çocuğu bulunuyor.

    Ricky Martin, eski menajeriyle mahkemelik oldu #2

    Ricky Martin, eski menajeriyle mahkemelik oldu #3

    Ricky Martin, eski menajeriyle mahkemelik oldu #4


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