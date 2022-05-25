Ricky Martin tatilde

50 yaşındaki Ricky Martin mini şortuyla kaslarını ortaya çıkardı.

Livin' La Vida Loca şarkısıyla dünyaca tanınan bir şarkıcı olan 50 yaşındaki Ricky Martin, yaz sezonunu açtı. Martin, kaslı vücuduyla otel balkonunda güneşlenirken görüntülendi.

Dövmeli ve kaslı

Üzerinde sadece, çiçek desenli şortu ve güneş gözlüğü olan Martin'in vücudundaki dövmeler dikkat çekti.

Grammy ödüllü Ricky Martin, perşembe günü Cannes'daki Amerikan AIDS Araştırma Vakfı galasında performans sergilemek üzere Christina Aguilera ile bir araya gelecek.