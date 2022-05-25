Petrol
111.75
0.96%
Euro
17.4662
0.98%
Dolar
16.3454
1.68%
Altın
974.95
0.90%
Borsa
2387
0.00%
Bitcoin
487.639
2.52%
BTXN Coin
13.21
-3.50%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Ricky Martin tatilde

    50 yaşındaki Ricky Martin mini şortuyla kaslarını ortaya çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ricky Martin tatilde

    Livin' La Vida Loca şarkısıyla dünyaca tanınan bir şarkıcı olan 50 yaşındaki Ricky Martin, yaz sezonunu açtı. Martin, kaslı vücuduyla otel balkonunda güneşlenirken görüntülendi.

    Dövmeli ve kaslı

    Üzerinde sadece, çiçek desenli şortu ve güneş gözlüğü olan Martin'in vücudundaki dövmeler dikkat çekti.

    Grammy ödüllü Ricky Martin, perşembe günü Cannes'daki Amerikan AIDS Araştırma Vakfı galasında performans sergilemek üzere Christina Aguilera ile bir araya gelecek.

    Ricky Martin tatilde #1

    Ricky Martin tatilde #2

    Ricky Martin tatilde #3

    Ricky Martin tatilde #4


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    'Türkiye ile masaya oturmamız gerekli'
    Gündem

    'Türkiye ile masaya oturmamız gerekli'

    Manisa'da 38 öğrenci yedikleri gıdadan zehirlendi
    3. Sayfa

    Manisa'da 38 öğrenci yedikleri gıdadan zehirlendi

    Görüş Bildir