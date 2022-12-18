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- Rihanna 8 aylık oğlunu paylaştı
Rihanna 8 aylık oğlunu paylaştı
Şarkıcı Rihanna, ASAP Rocky'den olan bebeğini sosyal medya hesabından yayınladı. Video kısa süre içerisinde yorum yağmuruna tutuldu.
- Haber Merkezi
- 18.12.2022 - 11:12
- Güncelleme : 18.12.2022 - 11:16
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz mayıs ayında anne oldu.
Rihanna Los Angeles'ta 13 Mayıs tarihinde bebeğini dünyaya getirdi.
Bebeğin babası ünlü rapçi ASAP Rocky ile Rihanna, hamilelik sürecini başlarda gizlemişti.
Ardından bir fotoğraf çekiminde bebek beklediklerini açıklayan Rihanna, bir dergiye karnı burnunda poz vermişti.
Oğlunu paylaştı
Rihanna, 8 aylık bebeğini uzun süre ardından tekrar paylaştı.
Bebeğin annesine benzediği yorumları gelirken, videoya beğeni yağdı.
İşte o anlar...
Rihanna 8 aylık oğlunu paylaştı VİDEO