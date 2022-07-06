Rihanna Amerika’nın en genç milyarder kadını oldu

Rihanna, Amerika'nın en genç kendi servetini kendi inşa kadını oldu.

Yeni anne olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, 1,4 milyar dolarlık servetiyle üst üste üçüncü kez Amerika'nın en genç kendi servetini kendi yaratan kadını oldu.

1,4 milyar dolar

Listenin 40 yaş altı tek milyarderi olarak Rihanna'nın 1,4 milyar dolarlık servetinin bir kısmı müzik kariyerinden bir diğer kısmı da Fenty Beauty, Fenty Skin ve Savage X Fenty olmak üzere üç perakende şirketinden geliyor.

Daha önce de milyarderler listesinde yer bulan Rihanna, 2019’da New York Times’a asla bir servet kazanmayı planlamadığını, bu tip unvanların kendisini çalışmaktan alıkoymayacağını açıklamıştı.

"Para benim için amaç değil"

Rihanna, “Para benim için amaç olmadı; her zaman bir başkasına yardım edebileceğim bir araçtı. Dünya, sizi gerçekten yanlış şeylerin öncelikli olduğuna inandırabilir ve bu, hayatın özünü, hayatta olmanın ne demek olduğunu gerçekten kaçırmanıza neden olur" demişti.