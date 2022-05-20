Rihanna anne oldu

Rihanna anne oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve sevgilisi rapçi ASAP Rocky, ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, anne oldu. 13 Mayıs’ta Los Angeles’ta bir hastanede doğum yapan Rihanna, bebeğiyle fotoğrafını sostal medya hesabından yayınlandı.

Bebeğin erkek olduğu öğrenilirken, çiftten iddialara henüz doğrulama gelmedi.

Hamileliği izlemişlerdi

Rihanna ve ASAP Rocky, ocak ayında bir fotoğraf çekimiyle Çocuk beklediklerini duyurmuş, en son 9 Mayıs’ta kameralar karşısına çıkmışlardı. 34 yaşındaki Barbadoslu yıldızın Vogue dergisine verdiği hamilelik pozları uzun süre gündem olmuştu.

stiline getirilen eleştirilere cevap verdi.