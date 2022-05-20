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    Rihanna anne oldu

    Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve sevgilisi rapçi ASAP Rocky, ilk çocuklarını kucaklarına aldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 07:20
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 07:24
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    Rihanna anne oldu

    Dünyaca ünlü  şarkıcı Rihanna, anne oldu. 13 Mayıs’ta Los Angeles’ta bir hastanede doğum yapan Rihanna, bebeğiyle fotoğrafını sostal medya hesabından yayınlandı.

    Bebeğin erkek olduğu öğrenilirken, çiftten iddialara henüz doğrulama gelmedi.

    Hamileliği izlemişlerdi

    Rihanna ve ASAP Rocky, ocak ayında bir fotoğraf çekimiyle Çocuk beklediklerini duyurmuş, en son 9 Mayıs’ta kameralar karşısına çıkmışlardı. 34 yaşındaki Barbadoslu yıldızın Vogue dergisine verdiği hamilelik pozları uzun süre gündem olmuştu.

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    stiline getirilen eleştirilere cevap verdi.

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