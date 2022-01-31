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Rihanna anne oluyor
Rapçi Asap Rocky ile beraberlik yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın hamile olduğu ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 31.01.2022 - 19:25
33 yaşındaki yıldız şarkıcı Rihanna, yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Asap Rocky ile ebeveyn olmaya hazırlanıyor.
Rihanna, hafta sonu erkek arkadaşıyla birlikte New York'ta 5 bin sterlinlik pembe bir paltoyla dolaşırken poz verdi.
MONTUNU AÇARAK HAMİLE OLDUĞUNU GÖSTERDİ
Çekilen fotoğraflarda soğuk havaya rağmen montunun önünü açarak gezen Rihanna, hamile olduğunu gösterdi.