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    Rihanna anne oluyor

    Rapçi Asap Rocky ile beraberlik yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın hamile olduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 19:25
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    Rihanna anne oluyor

    33 yaşındaki yıldız şarkıcı Rihanna, yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Asap Rocky ile ebeveyn olmaya hazırlanıyor.

    Rihanna, hafta sonu erkek arkadaşıyla birlikte New York'ta 5 bin sterlinlik pembe bir paltoyla dolaşırken poz verdi.

    MONTUNU AÇARAK HAMİLE OLDUĞUNU GÖSTERDİ

    Çekilen fotoğraflarda soğuk havaya rağmen montunun önünü açarak gezen Rihanna, hamile olduğunu gösterdi.

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