Rihanna anneliği anlattı

Bir erkek çocuk dünyaya getiren Rihanna, annelikle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Dünyaca ünlü 34 yaşındaki Barbadoslu milyarder şarkıcı ve modacı Rihanna, 13 Mayıs'ta dünyaya getirdiği oğluyla ilişkisinden ilk kez bahsetti.

"İnanılmaz"

Rihanna, "Hem benim bir parçam hem de bir yandan bir yabancı, yeni biri, biz onu tanıyoruz, o da bizi ve dünyayı. İnanılmaz bir deneyim. Oğlumla göz göze geldiğimde, tüm ruhum yerinden oynuyor." dedi.

Rihanna, rapçi ASAP Rocky ile birlikteliğinden anne olmuştu.