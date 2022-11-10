Petrol
92.32
-0.36%
Euro
18.5059
-0.64%
Dolar
18.6078
0.11%
Altın
1.02
0.28%
Borsa
4432
0.00%
Bitcoin
315.034
-5.78%
BTXN Coin
9.03
5.36%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Rihanna anneliği anlattı

    Bir erkek çocuk dünyaya getiren Rihanna, annelikle ilgili düşüncelerini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 13:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rihanna anneliği anlattı

    Dünyaca ünlü 34 yaşındaki Barbadoslu milyarder şarkıcı ve modacı Rihanna, 13 Mayıs'ta dünyaya getirdiği oğluyla ilişkisinden ilk kez bahsetti.

    "İnanılmaz"

    Rihanna, "Hem benim bir parçam hem de bir yandan bir yabancı, yeni biri, biz onu tanıyoruz, o da bizi ve dünyayı. İnanılmaz bir deneyim. Oğlumla göz göze geldiğimde, tüm ruhum yerinden oynuyor." dedi.

    Rihanna, rapçi ASAP Rocky ile birlikteliğinden anne olmuştu.

    Rihanna anneliği anlattı #1

    Rihanna anneliği anlattı #2


    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Antalya'da Ukraynalı ve Ruslardan oluşan koro, İzmir Marşı'nı okudu
    Gündem

    Antalya'da Ukraynalı ve Ruslardan oluşan koro, İzmir Marşı'nı okudu

    Gaziantep’te, hırsızlık zanlılarını kamera görüntüleri ele verdi
    3. Sayfa

    Gaziantep’te, hırsızlık zanlılarını kamera görüntüleri ele verdi

    Görüş Bildir