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    Rihanna, hamile halini sevdi

    Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, yine göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle gündeme geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 09:42
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    Rihanna, hamile halini sevdi

    ASAP Rocky ile uzun süreli arkadaşlığı aşka dönüşen Rihanna, bol kıyafetleriyle dikkat çekiyordu. Hamilelik iddialarına sessiz kalan ünlü şarkıcı, New York'ta sevgilisiyle verdiği pozlarla hamileliği ilan etmişti.

    YİNE GÖBEK AÇIKTA

    Hamileliği çok seven Rihanna, yeni tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. ABD sokaklarında her gün farklı kıyafetiyle boy gösteren Rihanna, bugün yeni pozlarıyla gündem oldu. YSürekli  göbeğini açıkta bırakan kıyafetler tercih eden ünlü şarkıcı, tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu.

    Pembe montunun önünü açan Rihanna, hamile olduğunu New York'ta bir daha ilan etmiş oldu.

    Rihanna, hamile halini sevdi #1

    Rihanna, hamile halini sevdi #2

    Rihanna, hamile halini sevdi #3

    Rihanna, hamile halini sevdi #4


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