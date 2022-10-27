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    Rihanna katıldığı etkinlikte göz doldurdu

    Ünlü şarkıcı Rihanna, doğum sonrası ilk kez sevgilisi rapçi ASAP Rocky ile kırmızı halıda yürüdü.
    • 27.10.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 11:10
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    Rihanna katıldığı etkinlikte göz doldurdu

    Dünya yıldızı Rihanna, mayıs ayında bebeğini dünyaya getirmişti.

    Hamilelik süresince tarzıyla adından sıkça söz ettiren güzel şarkıcı, o dönemlere ait pozlarıyla sosyal medyayı adeta sallamıştı.

    Yeni şarkı çıkarıyor

    137 milyon takipçili hesabında sık sık paylaşım yapan Rihanna, birbirinden cesur fotoğraflarıyla büyük beğeni topluyor.

    Son dönemlerde iç giyim ve güzellik markasıyla ilgilenen şarkıcı, şimdilerde yeni şarkısını çıkarmaya hazırlanıyor.

    Rihanna katıldığı etkinlikte göz doldurdu #1

    Doğum sonrası ilk kırmızı halı

    Uzun bir aranın ardından ilk şarkısını piyasaya sürmeye hazırlanan Barbadoslu şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katıldı.

    Doğum sonrası ilk defa kırmızı halıda yürüyen Rihanna, tarzı ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

    ASAP Rocky ile geceye katılan şarkıcı, objektiflere verdiği pozlarla yeniden gündem oldu.

    Rihanna katıldığı etkinlikte göz doldurdu #2

    Rihanna katıldığı etkinlikte göz doldurdu #3


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