Rihanna katıldığı etkinlikte göz doldurdu

Ünlü şarkıcı Rihanna, doğum sonrası ilk kez sevgilisi rapçi ASAP Rocky ile kırmızı halıda yürüdü.

Dünya yıldızı Rihanna, mayıs ayında bebeğini dünyaya getirmişti.

Hamilelik süresince tarzıyla adından sıkça söz ettiren güzel şarkıcı, o dönemlere ait pozlarıyla sosyal medyayı adeta sallamıştı.

Yeni şarkı çıkarıyor

137 milyon takipçili hesabında sık sık paylaşım yapan Rihanna, birbirinden cesur fotoğraflarıyla büyük beğeni topluyor.

Son dönemlerde iç giyim ve güzellik markasıyla ilgilenen şarkıcı, şimdilerde yeni şarkısını çıkarmaya hazırlanıyor.

Doğum sonrası ilk kırmızı halı

Uzun bir aranın ardından ilk şarkısını piyasaya sürmeye hazırlanan Barbadoslu şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katıldı.

Doğum sonrası ilk defa kırmızı halıda yürüyen Rihanna, tarzı ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

ASAP Rocky ile geceye katılan şarkıcı, objektiflere verdiği pozlarla yeniden gündem oldu.