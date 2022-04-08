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    Rihanna milyarderler kulübünde

    Şarkıcılığı bırakıp iç giyim ve kozmetik sektörüne giriş yapan ünlü şarkıcı Rihanna daha çok para kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 07:01
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 07:20
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    Rihanna milyarderler kulübünde

    Ekonomi dergisi Forbes, 2022 Milyarderler Listesi’ni yayınladı.

    Listede 34 yaşına basan Barbadoslu şarkıcı ve modacı Rihanna ilk kez yer aldı.

    1.4 milyar dolar

    Rihanna, iç giyim ve kozmetik markası ile geçen yıl servetini 1.4 milyar doların üzerine çıkarmıştı. Şu günlerde ilk kez anne olmaya hazırlanan Rihanna, 1.7 milyar dolarlık serveti ile bu kez dünya milyarderler kulübüne katıldı.

    2 bin 668 kişilik listede 1729’uncu sıraya oturdu.

    Rihanna milyarderler kulübünde #1

    Rihanna milyarderler kulübünde #2

    Rihanna milyarderler kulübünde #3


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