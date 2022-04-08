Rihanna milyarderler kulübünde

Şarkıcılığı bırakıp iç giyim ve kozmetik sektörüne giriş yapan ünlü şarkıcı Rihanna daha çok para kazandı.

Ekonomi dergisi Forbes, 2022 Milyarderler Listesi’ni yayınladı.

Listede 34 yaşına basan Barbadoslu şarkıcı ve modacı Rihanna ilk kez yer aldı.

1.4 milyar dolar

Rihanna, iç giyim ve kozmetik markası ile geçen yıl servetini 1.4 milyar doların üzerine çıkarmıştı. Şu günlerde ilk kez anne olmaya hazırlanan Rihanna, 1.7 milyar dolarlık serveti ile bu kez dünya milyarderler kulübüne katıldı.

2 bin 668 kişilik listede 1729’uncu sıraya oturdu.