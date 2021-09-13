Rihanna'dan altın çağına özel pozlar

Dünyanın en zenginleri arasında olan Rihanna son pozlarıyla nefes kesti.

33 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Dazed Dergisi'nin 30’uncu yılına özel pozlar verdi.

ALTIN ÇAĞ

Bu yıl kozmetik ve iç giyim markası sayesinde milyarder olan şarkıcı için ‘Rihanna’nın altın çağı’ başlığı atıldı. Rihanna’nın giydiği tüm tasarımlar ona özel hazırlandı.

Net serveti yaklaşık 1.7 milyar dolar olan Rihanna, geçtiğimiz günlerde dünyanın en zengin kadın müzisyeni olmuştu. Bu zenginliğin altında kendi markası Savage x Fenty'nin de imzası bulunuyor.