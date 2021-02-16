Rihanna üstsüz poz verdi

Rapçi ASAP Rocky ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Rihanna, üstsüz pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Pandemi sürecine rağmen birçok çalışmaya imza atan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hassan Jameel ile ilişkisini noktalayan ve ardından aradığı aşkı rapçi ASAP Rocky'de bulan Rihanna, üstsüz pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

"BU GECE YOK"

91 milyondan fazla takipçisi bulunan dünyaca ünlü şarkıcının "Bu gece iç çamaşırı giymeyeceksin kızım." notunu düştüğü gönderi, 8 milyondan fazla beğenildi.

"KÜÇÜK ŞEYLER MUTLU EDER OLDU"

Karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlatan Rihanna, kısıtlı bir hayat yaşama konusuyla nasıl baş ettiğini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsün birçok insanı korkunç bir şekilde etkilediğini ifade etmişti. Pandeminin "Hayattaki küçük şeylerden memnuniyet duymayı hatırlattığını" belirten Rihanna, evinden çıkamadığı zamanlarda neler yaptığını da anlatmıştı.