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Rihanna'dan yeni hamilelik pozu
Gerçek adı "Robyn Fenty" olan ünlü yıldız Rihanna'nın geçtiğimiz hafta anne olmaya hazırlandığı öğrenilmişti.
- Haber Merkezi
- 04.02.2022 - 07:49
Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile rapçi sevgilisi ASAP Rocky, 'bebek' sevinci yaşıyor. İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Rihanna, yeni paylaşım yaptı.
Şimdilerde bebek sevinci yaşayan Rihanna'dan beklenen fotoğraf geldi. Objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, gün geçtikçe belirginleşen karnını Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmedi.
BEĞENİ YAĞDI
Heyecanı büyüyen Rihanna'nın gönderisi takipçilerinden 10 milyondan fazla beğeni aldı.