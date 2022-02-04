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    Rihanna'dan yeni hamilelik pozu

    Gerçek adı "Robyn Fenty" olan ünlü yıldız Rihanna'nın geçtiğimiz hafta anne olmaya hazırlandığı öğrenilmişti.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 07:49
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    Rihanna'dan yeni hamilelik pozu

    Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile rapçi sevgilisi ASAP Rocky, 'bebek' sevinci yaşıyor. İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Rihanna, yeni paylaşım yaptı.

    Şimdilerde bebek sevinci yaşayan Rihanna'dan beklenen fotoğraf geldi. Objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, gün geçtikçe belirginleşen karnını Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmedi.

    BEĞENİ YAĞDI

    Heyecanı büyüyen Rihanna'nın gönderisi takipçilerinden 10 milyondan fazla beğeni aldı.

    Rihanna dan yeni hamilelik pozu #1

    Rihanna dan yeni hamilelik pozu #2

    Rihanna dan yeni hamilelik pozu #3

    Rihanna dan yeni hamilelik pozu #4


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