Rihanna’nın çöp atarken çekilen pozları olay oldu

Rihanna’nın çöp atarken çekilen pozları olay oldu

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Harper’s Bazaar dergisinin eylül sayısına konuk olan Rihanna, çöp atarken ve ampul değiştirirken poz verdi.

Türkiye’de de milyonlarca hayranı bulunan dünya yıldızı şarkıcı Rihanna, yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Her adımı olay olan Barbados güzel şarkıcı, Harper’s Bazaar dergisine konuk oldu.

BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Çöp atarken ve ampul değiştirirken poz veren şarkıcının bu halleri, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Bazı kullanıcılar şarkıcı için ‘her hali güzel’ yorumunda bulundu.