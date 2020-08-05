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    Rihanna’nın çöp atarken çekilen pozları olay oldu

    Harper’s Bazaar dergisinin eylül sayısına konuk olan Rihanna, çöp atarken ve ampul değiştirirken poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 13:27
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    Rihanna’nın çöp atarken çekilen pozları olay oldu

    Türkiye’de de milyonlarca hayranı bulunan dünya yıldızı şarkıcı Rihanna, yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Her adımı olay olan Barbados güzel şarkıcı, Harper’s Bazaar dergisine konuk oldu.

    BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

    Çöp atarken ve ampul değiştirirken poz veren şarkıcının bu halleri, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

    Bazı kullanıcılar şarkıcı için ‘her hali güzel’ yorumunda bulundu.

    Rihanna’nın çöp atarken çekilen pozları olay oldu #1

    Rihanna’nın çöp atarken çekilen pozları olay oldu #2

    Rihanna’nın çöp atarken çekilen pozları olay oldu #3

    Rihanna’nın çöp atarken çekilen pozları olay oldu #4

    Rihanna’nın çöp atarken çekilen pozları olay oldu #5

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