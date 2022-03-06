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    Rihanna'nın sıra dışı hamilelik tarzı

    Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, hamilelik sürecinde birbirinden iddialı pozlarıyla gündeme geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2022 - 17:19
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    Rihanna'nın sıra dışı hamilelik tarzı

    ASAP Rocky ile bir süredir birlikte olan dünya yıldızı Rihanna, hamilelik kareleriyle magazin gündemin sıkça yer alıyor.

    Uzun yıllar arkadaş olan ikili, kısa süre önce aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz şubat ayında hamile olduğunu duyuran Rihhana, birbirinden iddialı karelerini takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

    Hamileliğini bir süre saklamayı başaran 34 yaşındaki şarkıcının paylaştığı hamilelik pozları, sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

    ALIŞKANLIKLARA MEYDAN OKUYOR

    Başarılı şarkıcı, son günlerde belirginleşen göbeğini ortaya çıkaran elbiseler tercih ediyor.

    Cesur kombinleri ile gündemden düşmeyen Rihanna, hamilelik stilindeki alışkanlıklara meydan okumayı tercih ediyor.

    Rihanna nın sıra dışı hamilelik tarzı #1

    ADINDAN EN ÇOK SÖZ ETTİREN HAMİLE STİLİNE SAHİP

    Son kombiniyle yine dikkatleri üzerine çekmeye başaran güzel şarkıcı, mavi tulumu, güneş gözlüğü ve yeşil uzun parkasıyla objektiflere poz verdi.

    7 milyondan fazla beğeni ve çok sayıda yorum alan Rihanna, bugüne kadar kendinden emin ve özgün hamilelik stiliyle adından en çok söz ettiren isim olmayı da başardı.

    Rihanna nın sıra dışı hamilelik tarzı #2

    'BEBEK ÜŞÜMÜYOR MU'

    Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Paris Moda Haftası'nda soğuk havaya rağmen giydiği siyah iç çamaşırını transparan bir tülle saran Rihanna, çok konuşulan isim oldu. Belirginleşen karnını transparan kıyafetiyle sergileyen Rihanna için sosyal medyada, "Bebek üşümüyor mu?" şeklinde yorumlar yapıldı.

    Rihanna nın sıra dışı hamilelik tarzı #3

    Rihanna nın sıra dışı hamilelik tarzı #4

    Rihanna nın sıra dışı hamilelik tarzı #5


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