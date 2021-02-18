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    Rihanna’nın üstsüz paylaşımı diplomatik krize neden oldu

    Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğraf, kriz çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 13:54
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 13:57
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    Rihanna’nın üstsüz paylaşımı diplomatik krize neden oldu

    32 yaşındaki şarkıcı Rihanna, önceki gün  sosyal medya hesabından üstsüz bir fotoğrafını paylaştı.

    HİNDİSTAN SİNİRLENDİ

    Altında sadece kendi markasına boksör şortu giyen Rihanna’nın üstsüz olmasının yanı sıra kullandığı bir aksesuar, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’ı ayağa kaldırdı. Rihanna’nın boynuna taktığı kolyede Hinduların tanrısı Ganeşa’nın bulunması, ülkede yaşayan birçok insanın tepkisini çekti.

    ŞİKAYET ETTİLER

    Dünya Hindu Konseyi (VHP) ise bu paylaşımı Twitter ve Facebook’a şikayet ettiklerini ve polise de haber verdiklerini duyurdu. Konsey, Rihanna’nın profilinin de yasaklanmasını istedi.

    Rihanna’nın üstsüz paylaşımı diplomatik krize neden oldu #1

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