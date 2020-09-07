Rihanna'nın yüzü morluk içinde

Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu.

Bir süredir yeni albümü erteleyen ve kendi markasına yoğunlaşan İngiltere'nin "en zengin kadın müzisyeni" unvanını alan Rihanna, geçtiğimiz günlerde görüntülendi.

GÖRÜNSÜN İSTEMEDİ

Rihanna, bu sefer yüzündeki morluklarla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı suratındaki izleri kapatmaya çalışsa da hayranlarının gözünden kaçmadı.

Koronavirüs korkusuyla ortalarda görünmeyen Rihanna'nın dikkat çekmemek için gözlük taktığı görüldü.

SCCOTERDAN DÜŞTÜ

Rihanna'nın danışmanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şarkıcının birkaç gün önce elektrikli scooterdan düştüğünü ve aldığı darbe nedeniyle yüzünde morluk meydana gediğini söyledi.