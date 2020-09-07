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    Rihanna'nın yüzü morluk içinde

    Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 08:06
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    Rihanna'nın yüzü morluk içinde

    Bir süredir yeni albümü erteleyen ve kendi markasına yoğunlaşan İngiltere'nin "en zengin kadın müzisyeni" unvanını alan Rihanna, geçtiğimiz günlerde görüntülendi.

    GÖRÜNSÜN İSTEMEDİ

    Rihanna, bu sefer yüzündeki morluklarla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı suratındaki izleri kapatmaya çalışsa da hayranlarının gözünden kaçmadı.

    Koronavirüs korkusuyla ortalarda görünmeyen Rihanna'nın dikkat çekmemek için gözlük taktığı görüldü.

    SCCOTERDAN DÜŞTÜ

    Rihanna'nın danışmanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şarkıcının birkaç gün önce elektrikli scooterdan düştüğünü ve aldığı darbe nedeniyle yüzünde morluk meydana gediğini söyledi.

    Rihanna nın yüzü morluk içinde #1Rihanna nın yüzü morluk içinde #2

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