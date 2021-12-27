Rita Ora güneşlenirken poz verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, parlak bikinisiyle çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

GÜNEŞ BANYOSU

Şu sıralar nişan hazırlığı yapan Ora'dan yeni fotoğraflar geldi. Parlak pullu bir tanga bikini giyip kendini bahçeye atan Rita Ora, güneşin tadını tüm gün çıkardı.

Dağınık saçları ve takılarıyla dikkat çeken Ora, kendini çimlerin üstüne atıp pozlar verdi.

NİŞANLISINDAN AYRILMIYOR

Sere serpe uzanıp güneşlenen güzel şarkıcı, bir süredir büyük aşk yaşadığı yönetmen sevgilisiyle nişanlanmak için de gün sayıyor. Rita Ora'ya yakın kaynaklar, ikilinin bir araya geldiklerinden beri neredeyse bir gün bile ayrı kalamadığını söylüyor.