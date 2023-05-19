Rodriguez'den dans paylaşımı Futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez , dansa gittiği kurstan yeni bir gönderi paylaştı.

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, hem lüks yaşantısı hem de açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

2016'dan beri ünlü futbolcu ile birlikte olan Georgina Rodriguez, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan'daki hayata alışmaya başlayan Ronaldo'nun sevgilisi son pozlarıyla da dikkat çekti.

Twerk kursu

Georgina Rodriguez, ilk twerk kursuna katılırken çekilen videoları takipçileriyle paylaştı.

Georgina Rodriguez geçtiğimiz haftada havuz pozlarıyla gündeme gelmişti.