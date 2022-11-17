Romee Strijd ikinci bebeğini kucağına aldı

Dünyaca ünlü model Romee Strijd, ikinci bebeğini de kucağına aldı.

26 yaşındaki dünyaca ünlü model Romee Strijd ile 12 yıldır beraber olduğu sevgilisi Laurens van Leeuwen, yıl dönümlerini kutlamak için geçtiğimiz ocak ayında soluğu İsviçre'de almıştı. Romantik tatilde Strijd, büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Sevgilisinden evlilik teklifi alan ve "Evet!" diyen Romee Strijd, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı.

İri taşlı yüzüğünü de sergilemeyi ihmal etmeyen ünlü modelin fotoğrafları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi görmüştü. 2020'de kızları Mint'i kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan ünlü çiftten, müjdeli bir haber daha gelmişti.

26 yaşındaki model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez anne olacağını açıklamıştı.

Haziran bebek

11 Kasım Cuma günü ikinci kez anne olan Romee Strijd, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu. Strijd, iki çocuğu ve nişanlısıyla birlikte verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. İkilinin bebeklerine 'June' (Haziran) adını verdiği öğrenildi.

Öte yandan Romee Strijd, ayrıca hayranlarının iki yıl öncesi ile sonrasında kendisinin hamile olduğu ve Laurens van Leeuwen ile çekilen karelerinin karşılaştırıldığı fotoğrafları da paylaşmıştı.

"Anne olmamaktan korkuyordu"

Ayrıca Romee Strijd, daha önce, "Yedi yıl boyunca regl görememe sebebiyle, iki yıl önce Polikistik Over tanısı konuldu. Anne olamamak ve Lauren ile en büyük hayalimiz olan aile kuramamaktan korkuyorduk. Sonrasında benim Polikistik Over’ımın normal bir sendrom olmadığını anladım." açıklamasını yapmıştı.