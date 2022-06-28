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    Ronaldo ailesiyle Ibiza'da

    Ailesiyle birlikte tatile çıkan Ronaldo, rotasını Ibiza'ya çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 13:43
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    Ronaldo ailesiyle Ibiza'da

    Dünyaca ünlü 37 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile İspanyol model Georgina Rodriguez, tatillerine İspanya’nın Ibiza açıklarında devam ediyor.

    Bugatti şoku atlatıldı

    Geçen hafta Ronaldo’nun İspanya’ya getirttiği 2 milyon dolarlık Bugatti aracıyla şoförünün yaptığı kazanın şokunu atlattılar.

    6.7 milyon dolarlık süper yatlarında beş çocuk ve arkadaşları ile tatil yapan çift, tüm gün yüzüp dalış yapıyor.

    Ronaldo ailesiyle Ibiza da #1

    Ronaldo ailesiyle Ibiza da #2


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