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Ronaldo ailesiyle Ibiza'da
Ailesiyle birlikte tatile çıkan Ronaldo, rotasını Ibiza'ya çevirdi.
- Haber Merkezi
- 28.06.2022 - 13:33
- Güncelleme : 28.06.2022 - 13:43
Dünyaca ünlü 37 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile İspanyol model Georgina Rodriguez, tatillerine İspanya’nın Ibiza açıklarında devam ediyor.
Bugatti şoku atlatıldı
Geçen hafta Ronaldo’nun İspanya’ya getirttiği 2 milyon dolarlık Bugatti aracıyla şoförünün yaptığı kazanın şokunu atlattılar.
6.7 milyon dolarlık süper yatlarında beş çocuk ve arkadaşları ile tatil yapan çift, tüm gün yüzüp dalış yapıyor.