Ronaldo, Instagram'dan yılda 50 milyon dolar kazanıyor

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, üç farklı sosyal medya hesabında 500 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu.

İtalya’nın Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo; Instagram, Facebook ve Twitter’da toplam 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Instagram ve Facebook’ta ‘gerçek kişi’ler arasında listenin en üst basamağında yer alan Ronaldo, Twitter’da ise Rihanna’nın hemen arkasında 5’inci sırada.

INSTAGRAM'IN YÜZDE 15'İ TAKİP EDİYOR

Instagram’da 262 milyon takipçisi bulunan Ronaldo, bu platformdaki kullanıcıların yüzde 15’ine sahip durumda. 36 yaşındaki futbolcuyu Facebook’ta 148 milyon, Twitter’da ise 91 milyon kişi takip ediyor.

YILDA 50 MİLYON DOLAR PARA GELİYOR

Müzik ve Hollywood yıldızlarının önünde yer alarak gerçek bir sosyal medya fenomeni haline gelen Ronaldo, Instagram’dan da hatırı sayılır bir gelir elde ediyor. Öyle ki Juventus’tan yılda 30 milyon euro kazanan Ronaldo, Instagram’dan yılda yaklaşık 50 milyon dolar gelir elde ediyor.