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- Rubato grubunun solisti Özer Arkun uyuşturucudan gözaltına alındı
Rubato grubunun solisti Özer Arkun uyuşturucudan gözaltına alındı
Üsküdar'daki polisin yaptığı operasyonda evinde 1 gram esrar ele geçirildiği öğrenilen Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı. Arkun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
- DHA
- 20.02.2021 - 09:23
Evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uyguladığı, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 19 yıldan 40 yıl 6 ceza istemiyle dava açılan Rubato solisti Özer Arkun'ın evine polis uyuşturucu operasyonu düzenledi.
ESRAR BULUNDU
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Üsküdar'daki evine düzenlediği baskında yapılan aramada 1 gram esrar bulunan Arkun, gözaltına alındı.
SERBEST KALDI
Polis merkezinde hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla işlem yapılan Arkun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.