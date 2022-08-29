Saadet Işıl Aksoy: Susun ulan

Şahmeran’da rol alan Saadet Işıl Aksoy, son röportajında özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

2014 yılında iş insanı Pamir Kıraner'le evlenen 2020 yılında da kızı Marisa Gülcan'ı dünyaya getiren Saadet Işıl Aksoy, bir magazin dergisine röportaj verdi.

Samimi açıklamalarda bulunana Aksoy, günlük hayatta nasıl bir insna olduğundan bahsetti.

"Susun ulan"

Oyuncu, “Son yıllarda seni en sarsan öğretiler neler oldu?” sorusunu “Son zamanlarda beni en çok etkileyen; yaşam döngüsü.

Ölümü de hayat kadar doğal kabul edebilmek. Bir de çocukluğuma ve gençliğime çok şefkat gösterdiğim, dönüp dönüp o kızın başını okşadığım, haksızlık yapanlara ‘Susun ulan’ dediğim bir dönemdeyim.” diye yanıtladı.

"Kontrol delisiyim"

Kontrol delisi bir tarafım var. Köpeğim Kaju benim ilk çocuğum. Kızım Marisa’dan önce anneliği Kaju ile tecrübe ettim. Hayal etmenin sonu yok benim için. Haksızlığa, ikiyüzlülüğe ve güçlünün, güçsüzü ezmesine çok sinirlenirim.

Eşim Pamir ile 11 yıldır aşkın farklı hallerini yaşıyoruz."