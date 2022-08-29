Petrol
100.15
1.15%
Euro
18.0639
-0.18%
Dolar
18.1884
0.13%
Altın
1.006
-0.89%
Borsa
3145
-0.02%
Bitcoin
365.100
-1.49%
BTXN Coin
4.34
-6.26%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Saadet Işıl Aksoy: Susun ulan

    Şahmeran’da rol alan Saadet Işıl Aksoy, son röportajında özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Saadet Işıl Aksoy: Susun ulan

    2014 yılında iş insanı Pamir Kıraner'le evlenen 2020 yılında da kızı Marisa Gülcan'ı dünyaya getiren Saadet Işıl Aksoy, bir magazin dergisine röportaj verdi.

    Samimi açıklamalarda bulunana Aksoy, günlük hayatta nasıl bir insna olduğundan bahsetti.

    "Susun ulan"

    Oyuncu, “Son yıllarda seni en sarsan öğretiler neler oldu?” sorusunu “Son zamanlarda beni en çok etkileyen; yaşam döngüsü.

    Ölümü de hayat kadar doğal kabul edebilmek. Bir de çocukluğuma ve gençliğime çok şefkat gösterdiğim, dönüp dönüp o kızın başını okşadığım, haksızlık yapanlara ‘Susun ulan’ dediğim bir dönemdeyim.” diye yanıtladı.

    Saadet Işıl Aksoy: Susun ulan #1

    "Kontrol delisiyim"

    Kontrol delisi bir tarafım var. Köpeğim Kaju benim ilk çocuğum. Kızım Marisa’dan önce anneliği Kaju ile tecrübe ettim. Hayal etmenin sonu yok benim için. Haksızlığa, ikiyüzlülüğe ve güçlünün, güçsüzü ezmesine çok sinirlenirim.

    Eşim Pamir ile 11 yıldır aşkın farklı hallerini yaşıyoruz."

    Saadet Işıl Aksoy: Susun ulan #2


    İlginizi Çekebilir

    Çorum'da dünyaevine giren çiftin gelin arabası tır oldu
    Yaşam

    Çorum'da dünyaevine giren çiftin gelin arabası tır oldu

    Balotelli, Montella ile kavga etti
    Futbol

    Balotelli, Montella ile kavga etti

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir