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Saadet Işıl Aksoy'dan yeni fotoğraf
Saadet Işıl Aksoy, kızı Marisa Gülcan ve köpeği Kaju ile fotoğraf paylaştı.
- Haber Merkezi
- 07.12.2020 - 08:55
- Güncelleme : 07.12.2020 - 09:40
8 yıl önce Pamir Kıraner ile evlenen oyuncu Saadet Işıl Aksoy, geçtiğimiz şubat ayında kızı Marisa Gülcan’ı dünyaya getirdi.
KIZI VE KÖPEĞİYLE KEYİF YAPTI
Ailesiyle birlikte Amerika’da yaşayan Aksoy, kızı ve köpeği Kaju ile 10 ay arayla benzer kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Aksoy’un bu paylaşımı, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.