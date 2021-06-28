Saadettin Saran, Sinan Akçıl'la icralık oldu

Ünlü iş insanı Sadettin Saran, iddiaya göre Maslak'taki evini kiralayan ancak ödeme yapmayan eski dostu Sinan Akçıl'la icralık oldu.

İki yakın arkadaş Sadettin Saran ve Sinan Akçıl'ın arası kira yüzünden bozuldu.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Maslak'taki evini Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çiftine kiraya verdi.

KİRASINI ÖDEMEYİNCE TAŞINDI

Ancak iddiaya göre Akçıl bir yıl boyunca Saran'a kira ödemedi. Ünlü şarkıcı daha sonra kirasını ödemediği evden taşındı.

Bunun üzerine Saran, Akçıl'a ödemesi gereken kira miktarını tebliğ yoluyla gönderdi. Ancak söylentilere göre ünlü şarkıcı bu tebliği de dikkate almadı.

ARABASINA EL KOYDU

Saran da bu kez icra yolunu seçti. Ödemediği kiralar yüzünden Akçıl'ın Audi A5 marka aracına el konuldu.

Sinan Akçıl'dan açıklama geldi. Akçıl, "Aramızda ufak bir anlaşmazlık oldu, geçti gitti. Sadettin abi 3 kuruş için böyle bir şeye tenezzül etmez” ifadelerini kullandı.