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    Saba Tümer'den bornozlu kar pozu

    Ünlü sunucu Saba Tümer, bornozuyla karların üzerine uzandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 09:32
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    Saba Tümer'den bornozlu kar pozu

    Ünlü sunucu Saba Tümer'den de kar pozu geldi, Tümer, bornozuyla karların üzerine uzandı, yataktaymış gibi esneyerek poz verdi.

    "ÜŞÜMEM SANDIM"

    Tümer, paylaşımına "Üşümem sandım bornozla kendimi karlara attım. Yüzümdeki ifadeden anlayacağınız gibi dondum ki ne dondum" dedi.

    Alican Yücesoy bu paylaşıma "Saba kalk yerine yat aşkım. Hadi" yorumunda bulunurken Behzat Uygur ise "Kahkahan donmuş…" dedi.

    Saba Tümer den bornozlu kar pozu #1

    Saba Tümer den bornozlu kar pozu #2


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