Saba Tümer'in doğum günü partisi

Kahkahasıyla bilinen sunucu Saba Tümer, dün akşam doğum gününü kutladı.

Tümer, Kuruçeşme'deki bir mekanda yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi.

YARI ÇIPLAK GARSONLAR PARTİYE DAMGA VURDU

Tümer için kırmızı dudak şeklinde özel bir pasta hazırlandı.

Kutlamadaki erkek garsonlar ise gecenin en dikkat çeken ayrıntısı oldu.

"ÇOK GÜZEL BİR GECEYDİ"

Partiye katılanlar arasında da Beren Saat, Kenan Doğulu, Fersun Özbek gibi isimler vardı.

Parti çıkışı gazetecilerle sohbet eden Kenan Doğulu, “Sabacığımın doğum gününe katıldık. Çok güzel bir geceydi.” dedi.