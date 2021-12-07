Euro
15.3858
-1.25%
Dolar
13.657
-1.02%
Altın
782.5
-0.86%
Borsa
1.97
2.21%
Bitcoin
712.300
1.34%
BTXN Coin
47.00
-2.48%
15ºC
İstanbul
Yağmur 15 C

    Saba Tümer'in doğum günü partisi

    Bir restoranda 51'inci yaş gününü kutlayan Saba Tümer, seçtiği pasta ve mekandaki yarı çıplak garsonlar ile tüm dikkatleri üzerine topladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 10:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Saba Tümer'in doğum günü partisi

    Kahkahasıyla bilinen sunucu Saba Tümer, dün akşam doğum gününü kutladı.

    Tümer, Kuruçeşme'deki bir mekanda yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi.

    YARI ÇIPLAK GARSONLAR PARTİYE DAMGA VURDU

    Tümer için kırmızı dudak şeklinde özel bir pasta hazırlandı.

    Kutlamadaki erkek garsonlar ise gecenin en dikkat çeken ayrıntısı oldu.

    Saba Tümer doğum gününü kutladı FOTO GALERİ

    Saba Tümer in doğum günü partisi #1

    "ÇOK GÜZEL BİR GECEYDİ"

    Partiye katılanlar arasında da Beren Saat, Kenan Doğulu, Fersun Özbek gibi isimler vardı.

    Parti çıkışı gazetecilerle sohbet eden Kenan Doğulu, “Sabacığımın doğum gününe katıldık. Çok güzel bir geceydi.” dedi.

    Saba Tümer in doğum günü partisi #2

    Saba Tümer in doğum günü partisi #3

    Saba Tümer in doğum günü partisi #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir