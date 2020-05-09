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Sabancılar Boğaz'a karşı spor yaptı

Sabancılar Boğaz'a karşı spor yaptı

Sokağa çıkma yasağının olduğu günler yalıda yaşayan Sabancıları etkilemedi. Hacı ve Kerim Sabancı, Boğaz'a karşı spor yapmaya devam etti.