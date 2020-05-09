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- Sabancılar Boğaz'a karşı spor yaptı
Sabancılar Boğaz'a karşı spor yaptı
Sokağa çıkma yasağının olduğu günler yalıda yaşayan Sabancıları etkilemedi. Hacı ve Kerim Sabancı, Boğaz'a karşı spor yapmaya devam etti.
- Haber Merkezi
- 09.05.2020 - 18:09
Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs tehdidinin sona ermesi için alınan tedbirlerden biri de uygulanan sokağa çıkma yasakları oldu.
İstanbul'da uygulanan yasak nedeniyle insanlar evlerinde kaldı.
ONLARIN KEYFİ HEP YERİNDE
Güzel havada evinin balkonu bile olmayanlar üzüntüyle camdan dışarıya bakarken Sabancılar yalısının önünde Boğaz'a karşı spor yaptı.
Kerim Sabancı, Hacı Sabancı ile spor yaparken çekilen görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.