Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detay

Türkiye'nin kanını donduran Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde katillerin ilk ifadesi ortaya çıktı.

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcoğlu, ortağı olduğu restoranda silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Mahmutyazıcoğlu cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Yeşilköy'de bulunan bir balık restoranında silahlı saldırıya uğrayan Mahmutyazıcoğlu'nun katil zanlılarının, ilk ifadesi ortaya çıktı. Emniyette ifade veren zanlılar, Mahmutyazıcoğlu'nu yaralamak istediklerini belirtti.

SALDIRI PLANLI

Milliyet'te yer alan habere göre, sorguları devam eden tetikçiler Kadir Yasak ve abisi Ali Yasak ile diğer zanlıların ifadelerine göre alacak-verecek meselesi nedeniyle geçen aralıkta taraflar arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede anlaşamayan Kadir ve Ali Yasak kardeşlerin saldırıyı planladıkları belirlendi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu katillerinin kaçış anı ortaya çıktı

"YOLUN ORTASINA ATACAKTIK"

Zanlıların, Mahmutyazıcıoğlu’nu vurduktan sonra neden mekandan sürükleyerek sokağa çıkarmaya çalıştıkları yönündeki soruya, “Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı.” şeklinde cevap verdikleri öğrenildi.

Ek gözaltı süresi verilen 11 şüphelinin, haftaya salı günü mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.











