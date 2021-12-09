Safiye Soyman espri yaptı

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, son paylaştığı fotoğrafla takipçilerini güldürmeyi denedi.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Safiye Soyman, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.

Sürekli kendine yaptığı photoshop'larla gündeme gelen Soyman, bu defa esprili bir paylaşımda bulundu.

"GEÇMİŞTEN ŞİMDİYE YOLCULUK"

Yine kullandığı bir uygulama ile kendini çocuğa çeviren Soyman, son haliyle kıyasladığı fotoğrafını, "Rahmetli Barış Manço'nun dediği gibi; 'Bir ben var ki benim içimde, benden öte benden ziyade.' Geçmişten şimdiye bir yolculuk." notuyla yayınladı.