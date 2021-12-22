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    Safiye Soyman, Londra'da

    Safiye Soyman, yanında Seda Sayan olmadan ilk kez İngiltere'ye gitti.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 07:26
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 07:39
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    Safiye Soyman, Londra'da

    Şimdilerde Londra tatilinde olan ünlü şarkıcı Safiye Soyman, bir magazin programının canlı yayınına bağlandı.

    "SÜREKLİ GÖRÜNTÜLÜ ARIYORUZ"

    Yakın arkadaşı Seda Sayan olmadan ilk kez Londra’ya tatile giden Safiye Soyman, dostu yanında olmadığı için onu çok özlediğini belirterek “Seda Sayan’la günde 3-4 kez görüntülü konuşuyoruz.” dedi.

    "AYAKKABILARIM ORJİNAL"

    Londra’nın dünyaca ünlü markalarını buluşturan bir alışveriş merkezinde alışverişe çıkan Safiye Soyman, ayakkabı fiyatlarını görünce “çakma ayakkabı” polemiğine de dahil oldu. “Ayakkabıda tercih etmem ama ne yalan söyleyeyim çantada imitasyon ürün kullanıyorum. Şimdi çok pahalandı, zamanında aldıklarımı giyiyorum. Çoğu zaman da para vermiyorum, sponsorlarımız yolluyor.” diyerek bir de itirafta bulundu.

    Safiye Soyman, Londra da #1

    Safiye Soyman, Londra da #2

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