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    Şahan Gökbakar, çalışanını koronavirüslü diye gönderdi

    Şirketinde çalışan güvenlik görevlisi, ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan şikayetçi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2020 - 08:28
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    Şahan Gökbakar, çalışanını koronavirüslü diye gönderdi

    Koronavirüs salgını sebebiyle ailesiyle birlikte evinde karantinada olan Şahan Gökbakar, yanında çalışan güvenlik görevlisini işten çıkardı.

    Şahan Gökbakar’ın kardeşi Togan Gökbakar ile birlikte kurduğu Çamaşırhane Film şirketinde çalışan güvenlik görevlisi S.D., koronavirüs kaptığı gerekçesiyle  işinden oldu.

    "SEN KORONAVİRÜSLÜSÜN"

    Sabah'ta yer alan habere göre, hastanede tedavi olduktan sonra işe geri dönen güvenlik görevlisi, Çamaşırhane Film'den bağlı olduğu şirkete geri gönderildi. Nedenini anlayamayan genç adam, şirket yetkililerinin, "Sen koronavirüs olmuşsun." tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    İşten de çıkarıldığını öğrenince şoke olan çalışan, savcılığa başvurarak şirketin söz konusu eylemi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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