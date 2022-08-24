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    Şahan Gökbakar: Yaptığım mizah helal sertifikalıdır

    Türkiye'deki festival ve konserin iptal edilmesine tepki gösteren Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 13:35
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    Şahan Gökbakar: Yaptığım mizah helal sertifikalıdır

    Türkiye'nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi.

    Komedyen Şahan Gökbakar, bu karara sosyal medyadan tepki gösterdi.

    "Hani özgürlük mücadelesi"

    Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ne etti bu gençler size... Hani kimseye yaşam biçimi dayatılamazdı? Hani özgürlükler için mücadele ediliyordu? Fethiye'deki Milyon Festi kaymakamlık, 'ekolojik dengeyi bozabilir' diye iptal etmiş. Doğaya ve ekolojiye olan yaklaşımları sebebiyle kendilerini tebrik ediyorum. Yaşasın ekolojik denge ve yaşasın onun koruyucusu kaymakamlar. Gençler ekolojiyi bozmayın..."

    Şahan Gökbakar: Yaptığım mizah helal sertifikalıdır #1

    Hızını alamayan Şahan Gökbakar, daha sonra Twitter hesabından kendi filmleriyle iligli kısa bir bilgilendirme yaptı.

    "İmandan çıkarmaz"

    Kararı ti'ye alan ünlü komedyen sayfasından "Değerli dostlar, yaptığım mizah helal sertifikalıdır. Senaryolarımızı abdestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz." yazdı.

    Şahan Gökbakar: Yaptığım mizah helal sertifikalıdır #2

    Şahan Gökbakar: Yaptığım mizah helal sertifikalıdır #3


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