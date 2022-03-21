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- Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 7 müjdesi
Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 7 müjdesi
Şahan Gökbakar, hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu filmin yazım aşamasına geçtiğini sevenleriyle paylaştı...
- Haber Merkezi
- 21.03.2022 - 14:03
- Güncelleme : 21.03.2022 - 14:26
Oyuncu ve senarist Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından seri filmi olan “Recep İvedik 7” filmi için hazırlıklara başladığını duyurdu.
Şahan Gökbakar, hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu filmin yazım aşamasına geçtiğini sevenleriyle paylaştı.
"GELİYOR GELMEKTE OLAN"
Gökbakar, Instagram hesabından paylaşımına şu notu düştü: “Geliyor gelmekte olan… Recep is coming”