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    Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 7 müjdesi

    Şahan Gökbakar, hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu filmin yazım aşamasına geçtiğini sevenleriyle paylaştı...
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 14:26
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    Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 7 müjdesi

    Oyuncu ve senarist Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından seri filmi olan “Recep İvedik 7” filmi için hazırlıklara başladığını duyurdu.

    Şahan Gökbakar, hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu filmin yazım aşamasına geçtiğini sevenleriyle paylaştı.

    "GELİYOR GELMEKTE OLAN"

    Gökbakar, Instagram hesabından paylaşımına şu notu düştü: “Geliyor gelmekte olan… Recep is coming”

    Şahan Gökbakar dan Recep İvedik 7 müjdesi #1

    Şahan Gökbakar dan Recep İvedik 7 müjdesi #2


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