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Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 7 müjdesi

Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 7 müjdesi

Şahan Gökbakar, hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu filmin yazım aşamasına geçtiğini sevenleriyle paylaştı...