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    Şahmaran dizi çekimlerine vatandaştan şikayet

    Muğla'da çekimleri süren dizi ekibinin ormanda ateş yakması mahalleliyi ayağa kaldırdı. Ekip, jandarmaya şikayet edildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 16:57
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    Şahmaran dizi çekimlerine vatandaştan şikayet

    Sevilen oyuncu Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Şahmaran dizi çekimleri Marmaris'te sürüyor.

    İlk sezonu henüz yayınlanmayan dizi merakla beklenirken, sette gergin dakikalar yaşandı.

    Ormanda ateş yaktılar

    Dizi ekibi, Muğla Sığla Ormanları'nda kurulan sette ateş yaktı.

    Öfkelenen bölge halkı jandarma ve kaymakamlığa şikayette bulundu.

    "El değmeyecek bölge ilan edildi"

    Dizi ekibinin Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tanıtma Şube Müdürlüğü'nden alınan ve 20 Haziran 2022 – 20 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan izin kağıtlarını gösterdiğini belirten Marmaris Kent Konseyi üyesi Müjde Coşkun, "Tims firması Şahmaran çekimlerini Karacasöğüt'te Sığla Ormanı'nın ortasında yapıyor. Ormanlık alan Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla el bile değmeyecek bölge ilan edildi. Utanmadan yangın çıkarsa arazöz getirdiklerini ifade ediyorlar. Orman müdürü ve valilikten aldıkları izinler Sığla Ormanları gibi özel statülü alanları kapsamıyor.

    "Ormanlarımız acil koruma altına alınmalı"

    Kablolar, insanlar sigaralarını ortalığa atıyor, kablolar kamyonlar, jeneratörler, sis bombaları, verilen tahribat korkunç. Arabalar otopark olmuş. Ağaç filizlerin üzerinde. Ormanımız ve içinde yaşayan canlılara acil koruma altına alınmalı" dedi.

    Şahmaran dizi çekimlerine vatandaştan şikayet #1

    Şahmaran dizi çekimlerine vatandaştan şikayet #2


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