Salma Hayek'ten Channing Tatum paylaşımı Salma Hayek, Channing Tatum'un iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı.

ensonhaber.com

56 yaşındaki Latin Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek, geçtiğimiz günlerde 23.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe yayınladığı bikinili kareleriyle gündem olmuştu.

Sarı bikinisiyle objektif karşısına geçen oyuncu, gönderisine; "Ne zaman kendimi yenilenmiş hissetmek istesem okyanusa atlarım" mesajını yazmıştı.

İç çamaşırlı halini paylaştı

Salma Hayek, arkadaşı Channing Tatum'un doğum gününü 'Magic Mike's Last Dance' filminin setinde çektikleri eğlenceli bir kamera arkası fotoğrafını paylaşarak kutladı. Fotoğrafta atlet ve kargo pantolonuyla poz veren Hayek'in yanında görünen Tatum, sadece iç çamaşırı giyiyor.

Hayek, "Her gün egzersiz yapmayanlarımız kıyafetlerini çıkarmadı. Doğum günün kutlu olsun" yazarak 43 yaşında basan rol arkadaşını etiketlediği paylaşımı; kısa sürede 840 bin beğeniye ulaştı.